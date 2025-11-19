Mauro Corona querelato da De Laurentiis | Un potente contro un povero Vuole soldi che non ho andrò in carcere
Mauro Corona torna a commentare la questione della corona ricevuta da Aurelio De Laurentiis a È sempre CartaBianca. Lo scrittore afferma di non avere i soldi che gli chiede: "Non faccio lo spavaldo, andrò in carcere". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Conoscevo già Milano, ma il giro turistico non richiesto fino a Sondrio che mi ha appena fatto fare il tassista che doveva portarmi a Porta Garibaldi me l’ha fatta apprezzare anche di più. Peraltro guida guardando Mauro Corona su Rete 4, quindi c’era anche l’i Vai su X
LE ALTALENE- Mauro Corona Le altalene” di Mauro Corona è scritto con una prosa poetica e autentica, capace di arrivare dritta al cuore. Tuttavia, per me la lettura è risultata troppo triste e malinconica, al punto da diventare un po’ deprimente. Inoltre non ho - facebook.com Vai su Facebook
Mauro Corona querelato da De Laurentiis: “Un potente contro un povero. Chiede soldi che non ho, andrò in carcere” - Mauro Corona torna a commentare la questione della corona ricevuta da Aurelio De Laurentiis a È sempre CartaBianca ... Lo riporta fanpage.it
Mauro Corona annuncia che andrà in carcere dopo la querela di Aurelio De Laurentiis: "Non ho 600 mila euro" - Mauro Corona si è detto pronto ad andare in carcere dopo la querela presentata da Aurelio De Laurentiis: il siparietto in tv con Bianca Berlinguer. Riporta virgilio.it
Corona sulla querela di De Laurentiis: “Un potente contro un poveraccio. Mi chiede 600mila euro, ma non li ho. Finirò in carcere” - Mauro Corona rivela in diretta i dettagli della querela di De Laurentiis. Segnala affaritaliani.it