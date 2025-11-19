Dalla prossima stagione nel gruppo dei professionisti arriva un altro Milan: Matteo, fratello minore di Jonathan, che ha firmato un contratto triennale con la francese Groupama-FDJ. Classe 2003, in maglia Lidl-Trek Future Racing Matteo si è messo in luce con una stagione solida e in costante crescita, coronata dalla vittoria alla Porec Classic (1.2) e dal successo nella terza tappa dell’Alpes Isère Tour (2.2). Un’annata in cui, oltre ai risultati, ha soprattutto affinato la propria identità come corridore, avvicinandosi sempre di più al mondo dei velocisti puri. Con il passaggio tra i professionisti nel 2026, per lui sta per iniziare una nuova fase, ricca di aspettative ma anche di curiosità verso un ambiente completamente nuovo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Milan: “Pronto per i professionisti, sono un velocista al 100%. Mio fratello Jonathan mi dà consigli per le volate”