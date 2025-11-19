Matteo Berrettini | In Davis serve cuore voto 8 Sinner e Musetti attaccati alla maglia ci hanno scritto
Matteo Berrettini ha sconfitto l’austriaco Rodionov nei quarti di finale della Coppa Davis e ha regalato il primo punto all’Italia, poi Flavio Cobolli ha dettato legge contro Misolic e così la nostra Nazionale si è guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento indoor di Bologna: l’appuntamento è per venerdì 21 novembre (ore 16.00) per la semifinale contro il Belgio, che ieri ha sorpreso la più accreditata Francia. L’azzurro è stato bravissimo a firmare un break nel primo set e ha poi annullato tre set-point consecutivo nel secondo parziale, imponendosi poi al tie-break. Il finalista di Wimbledon 2021 si è soffermato sulla prova offerta oggi pomeriggio nel corso della conferenza stampa: “ Secondo me è una prestazione buona, primo perché mi sono trovato in difficoltà ma non sono andato al terzo, secondo perché sono partito bene e non è mai facile. 🔗 Leggi su Oasport.it
