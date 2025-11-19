Mattatoio verso la chiusura A metà gennaio l’ottava asta Mezzo milione per terra e fabbricati
La prossima asta per il mattatoio di Villa Potenza si svolgerà il 15 gennaio alle 11. Il prezzo base, tra fabbricati e terreni, è di 525.600 euro. Il delegato alla vendita è Vanessa Rastelli, dottore commercialista, mentre il custode l’avvocata Simona Rampioni. Negli anni, dal 2022 ad oggi, sono andate deserte ben sette aste: il 4 ottobre di tre anni fa, l’importo a base d’asta era 3.460.184 euro, il 6 aprile 2023 era sceso a 2.595.138 euro, il 10 ottobre dello stesso anno era sceso a 1.946.353,50. Il 5 marzo 2024 la base d’asta era di 1.460.000 euro, il 15 ottobre di 1.168.000 euro. Quest’anno il 13 marzo il mattatoio si vendeva da 934. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Trasferimento dell’Archivio di Stato di Catanzaro all’ex mattatoio, Serraino: verso lo step finale https://gazzettadelsud.it/?p=2127815 - facebook.com Vai su Facebook
Mattatoio verso la chiusura: "Intervenga la Regione". E Parcaroli resta in silenzio - Si muove Catena (Pd) con un’interrogazione: conseguenze gravi dallo stop "Va scongiurata l’ennesima perdita di un servizio strategico per il territorio". Lo riporta msn.com
Mattatoio verso la chiusura: "Serve l’impegno di tutti" - "Dispiace dover apprendere dai giornali le ulteriori difficoltà del mattatoio di Macerata, sebbene sapessimo fin dall’inizio che senza l’intervento di un privato le cose si sarebbero complicate di nuo ... Lo riporta msn.com