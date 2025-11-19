Mattatoio verso la chiusura A metà gennaio l’ottava asta Mezzo milione per terra e fabbricati

La prossima asta per il mattatoio di Villa Potenza si svolgerà il 15 gennaio alle 11. Il prezzo base, tra fabbricati e terreni, è di 525.600 euro. Il delegato alla vendita è Vanessa Rastelli, dottore commercialista, mentre il custode l’avvocata Simona Rampioni. Negli anni, dal 2022 ad oggi, sono andate deserte ben sette aste: il 4 ottobre di tre anni fa, l’importo a base d’asta era 3.460.184 euro, il 6 aprile 2023 era sceso a 2.595.138 euro, il 10 ottobre dello stesso anno era sceso a 1.946.353,50. Il 5 marzo 2024 la base d’asta era di 1.460.000 euro, il 15 ottobre di 1.168.000 euro. Quest’anno il 13 marzo il mattatoio si vendeva da 934. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

