Mattarella riceve Meloni i 20 minuti al Colle non chiudono il caso In serata nota distensiva di FdI  Cosa ha detto la premier

Xml2.corriere.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'apprezzamento del presidente per la richiesta di incontro e l'esito del faccia a faccia, era apparso «stonato» il comunicato di palazzo Chigi per il «rammarico» rimarcato dalla premier. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

