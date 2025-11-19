Mattarella | Non può restare impunito chi colpisce i civili in guerra – Il video

Open.online | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Berlino, 17 novembre 2025 "Oggi, secondo le Nazioni Unite, oltre il 90% delle vittime dei conflitti è tra i civili. Questo non può rimanere ignorato e impunito. Il numero di persone costrette ad abbandonare le proprie case, la propria terra, non ha precedenti. Secondo il rapporto reso noto ad aprile dall'Alto Commissariato dell'Onu per i rifugiati, questi erano 122 milioni, in aumento di anno in anno". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel suo discorso al Bundestag per la Giornata nazionale del lutto. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

mattarella pu242 restare impunitoMattarella, si colpiscono civili, non può restare impunito - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Come scrive giornaledibrescia.it

mattarella pu242 restare impunitoMattarella: Non può restare impunito chi colpisce i civili in guerra - (Agenzia Vista) Berlino, 17 novembre 2025 "Oggi, secondo le Nazioni Unite, oltre il 90% delle vittime dei conflitti è tra i civili. Segnala msn.com

mattarella pu242 restare impunitoMattarella: "Non può restare impunito chi colpisce i civili" - "Oggi, secondo le Nazioni Unite, oltre il 90% delle vittime dei conflitti è tra i civili. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Pu242 Restare Impunito