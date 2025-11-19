Mattarella-Meloni faccia a faccia lampo | 20 minuti per spegnere un incendio istituzionale

Lo attendevano tutti e alla fine, il vertice tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni c’è stato. 20 minuti di colloquio per calmare l’acque dopo il caso scoppiato nelle ultime seguito alla pubblicazione di un articolo su La Verità in cui si alludeva a un presunto piano del Quirinale, palesato, in maniera ufficiosa, da Francesco Saverio Garofani, per destituire il governo. All’articolo sono seguite le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che chiedeva una smentita della teoria. Parole, queste, duramente attaccate da una nota del Colle che ha parlato apertamente di “ridicolo” ( tutta la vicenda è spiegata nel dettaglio qui ). 🔗 Leggi su Cultweb.it

