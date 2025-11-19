Mattarella e la nostalgia della politica estera
Il rilievo riservato dall’informazione al grande “discorso” del Presidente Mattarella al Bundestag non solo è del tutto meritato ma riflette la cupa nostalgia che avvertiamo di una “vera” politica estera. Un Paese come il nostro, che ha chiare tradizioni di pensiero e coerente identità geostrategica, non potrebbe mai dimenticare che è sempre la politica estera . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
