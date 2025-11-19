MasterChef e Stranger Things | un incontro tra cucina e mistero

un crossover tra MasterChef Italia e l’universo di stranger things. In un’inedita combinazione di generi, la celebre trasmissione culinaria MasterChef Italia si fonde con l’atmosfera misteriosa di Stranger Things. Questa collaborazione fa parte di una nuova campagna promozionale di Sky e Netflix, mirata a valorizzare l’offerta congiunta dei due servizi di streaming. L’evento vede l’introduzione di elementi fantastici e inquietanti nel contesto della preparazione dei piatti, creando un’esperienza visivamente coinvolgente e sorprendente per gli spettatori. l’inserimento del demogorgon nel set di masterchef. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - MasterChef e Stranger Things: un incontro tra cucina e mistero

Altre letture consigliate

ma cos'è questa pubblicità masterchef x stranger things chi l'ha partorita questa idea Vai su X

Pensavate che non avreste mai visto gli chef di #Masterchef nel mondo di #StrangerThings: vi sbagliavate! - facebook.com Vai su Facebook

MasterChef incontra Stranger Things - Nella nuova campagna Sky & Netflix, MasterChef incontra Stranger Things ... Lo riporta tvserial.it

Quando Masterchef incontra Stranger Things: il video (da urlo) lasciato da Sky e Netflix - Sky e Netflix assieme in un'insolita campagna tra cuochi e mostri di altre dimensioni per l'offerta comprensiva dei pacchetti satellitari e dello streaming ... Riporta libero.it

Masterchef incontra Stranger Things, nuovo spot Sky & Netflix - Un incontro inedito quanto inquietante: nella cucina di MasterChef, non troviamo gli aspiranti chef, ma una presenza oscura direttamente dalla serie Stranger Things, il Demogorgone. Si legge su ansa.it