"Una significativa criticità idraulica affligge la località Cinque Cerri, causata in gran parte dall’intubamento inadeguato e dalla scarsa manutenzione del Fosso della Fabbra". Così Marco Mastacchi (a destra), consigliere del gruppo Rete Civica, ha acceso i riflettori sul tema presentando un’interrogazione in Regione. "L’area residenziale circostante, l’abitato e la SP325, risultano fortemente esposte al rischio di allagamenti, anche in occasione di eventi meteorologici di modesta intensità, con conseguenze che incidono negativamente sulla quotidianità dei cittadini, generando disagi e compromettendo la sicurezza pubblica e la salubrità ambientale – si legge nell’interrogazione –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mastacchi interroga la Regione: "Criticità idraulica ai Cinque Cerri"