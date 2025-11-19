Massimiliano Romeo e la candidatura a sindaco di Milano del fratello Champagne | Filippo è estroverso io moderato
“Con l’aperitivo di cittadinanza riuscirebbe a recuperare del consenso.cosa volete che vi dica, lui è così, è un po’ estroverso, io sono po’ più moderato“. A parlare è Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. E il protagonista della battuta è suo fratello, Filippo, nome . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
