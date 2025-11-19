Massima solidarietà all' assessora Patrizia Riva vittima di un gesto ignobile

Leccotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le attestazioni di vicinanza e solidarietà del mondo politico lecchese nei confronti dell'assessore alle pari opportunità di Merate Patrizia Riva, la cui auto è stata vandalizzata e imbrattata di rosa fuori dalla sua abitazione a Cassina Fra' Martino. Un gesto grave e vigliacco, un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Massima Solidariet224 Assessora Patrizia