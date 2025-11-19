Massiccio attacco russo sull’Ucraina occidentale

Almeno nove persone sono morte a Ternopil in un massiccio attacco russo che ha preso di mira le città nella parte occidentale del l’ Ucraina. Decine i missili – tra ipersonici, cruise e balistici – lanciati dai bombardieri, da terra e dalle navi. «In molte delle nostre regioni sono in corso interventi per far fronte alle conseguenze dell’attacco russo. È confermato che la Russia ha lanciato più di 470 droni e 48 missili di vario tipo contro l’Ucraina durante la notte», ha detto Volodymyr Zelensky sui social, spiegando che a Ternopil «sono stati colpiti edifici residenziali di nove piani» e che potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

