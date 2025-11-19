Massiccio attacco russo a Ternopil | morti e feriti

Nell'attacco russo a Ternopil' nelle prime ore del mattino, continua a salire il numero delle vittime: al momento 16 morti e 40 feriti, tra cui 12 bambini. Lo afferma il sindaco di Ternopil, Serhiy Nadal, come riportano i media ucraini. "Ternopil è stata sottoposta a un attacco combinato con missili e razzi Shahed. Un impianto industriale è stato colpito, ma anche due edifici residenziali sono stati colpiti direttamente. Uno di essi conteneva 104 appartamenti, l'altro 51", ha detto Nadal. Le operazioni di soccorso sono in corso con persone ancora salvate dall'incendio, dagli scantinati e dai tetti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

massiccio attacco russo a ternopil morti e feriti

© Tgcom24.mediaset.it - Massiccio attacco russo a Ternopil: morti e feriti

