Massiccio attacco russo a Ternopil | morti e feriti
Nell'attacco russo a Ternopil' nelle prime ore del mattino, continua a salire il numero delle vittime: al momento 16 morti e 40 feriti, tra cui 12 bambini. Lo afferma il sindaco di Ternopil, Serhiy Nadal, come riportano i media ucraini. "Ternopil è stata sottoposta a un attacco combinato con missili e razzi Shahed. Un impianto industriale è stato colpito, ma anche due edifici residenziali sono stati colpiti direttamente. Uno di essi conteneva 104 appartamenti, l'altro 51", ha detto Nadal. Le operazioni di soccorso sono in corso con persone ancora salvate dall'incendio, dagli scantinati e dai tetti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Radio1 Rai. . Massiccio attacco russo sull’#Ucraina. Lanciate decine di missili: ci sono morti e feriti. #Romania e #Polonia fanno decollare i caccia per proteggere i confini dai droni. Chiusi gli aeroporti. #Kiev colpisce strutture militari russe con missili tattici #At - facebook.com Vai su Facebook
Massiccio attacco russo sull’ #Ucraina. Lanciate decine di missili: ci sono morti e feriti. #Romania e #Polonia fanno decollare i caccia per proteggere i confini dai droni. Chiusi gli aeroporti. #Kiev colpisce strutture militari russe con missili tattici Atacms. Gli aggio Vai su X
Massiccio attacco di droni russi nell'ovest dell'Ucraina, 9 morti - Nove persone sono state uccise in un attacco russo a Ternopil, nell'Ucraina occidentale, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta msn.com
Massiccio attacco russo sull’Ucraina occidentale - Lanciati più di 470 droni e quasi 50 missili. Da msn.com
Attacco russo sull'Ucraina, Romania e Polonia alzano i jet - Kiev, 48 missili e 470 droni nei raid di oggi. Si legge su ansa.it