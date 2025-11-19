Massarosa incendio nella notte | a fuoco l' impianto Ersu
Massarosa (Lucca), 19 novembre 2025 – Momenti di paura si sono vissuti in piena notte a causa di un incendio che è divampato all'interno dell' impianto Ersu di Pioppogatto nel comune di Massarosa, in provincia di Lucca. Dove, poco dopo le 3.30, alcune tonnellate di rifiuti misti stoccati in un capannone hanno preso fuoco, per cause ancora da chiarire e in corso di accertamento. Il rapido intervento di due squadre dei vigili del fuoco del comando di Lucca, del distaccamento di Viareggio, ha impedito che le fiamme si propagassero all'intera struttura, scongiurando così danni ben più gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli addetti antincendio dell'Ersu, che hanno collaborato alle operazioni di contenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
