Martinello è terzo al Lessinia Historic
Il recente Lessinia Rally Historic, quello corso Sabato scorso, ha congedato i protagonisti del Trofeo Rally di Zona due, l'appuntamento scaligero era l'atto conclusivo della serie, e, nonostante i portacolori di Club 91 Squadra Corse siano stati trasparenti per via delle poche presenze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Rally: Martinello è terzo al Lessinia Historic - Il presidente di Club 91 Squadra Corse indossa la medaglia di bronzo di classe in un'ultima di TRZ resa complicata dal meteo avverso. Scrive comunicati-stampa.net