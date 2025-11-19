Martina Lattuca scomparsa a Cagliari | le ricerche con i droni

Sono riprese all'alba le ricerche della 49enne Martina Lattuca, scomparsa nel nulla ieri 18 novembre a Calamosca (Cagliari). Attivo un imponente dispiegamento del soccorso alpino e speleologico della Sardegna: sul posto sono tornati i soccorritori, la guardia costiera con la motovedetta CP 320, i vigili del fuoco con i sommozzatori e l'unità cinofila, e il soccorso alpino con i droni.

