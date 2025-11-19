Marlon brando e il suo film memorabile uno dei migliori western mai realizzati

Il cinema di Marlon Brando rimane impressivamente influente nel panorama cinematografico mondiale. Oltre a essere ricordato come uno dei più grandi attori di tutti i tempi, Brando ha diretto un singolo film che si distingue come uno dei western più sottovalutati e innovativi. one-eyed jacks: un classico nascosto nel genere western. Il film One-Eyed Jacks rappresenta una pietra miliare nella filmografia di Brando, prodotto in un periodo di transizione per Hollywood, alla fine dell’età d’oro. Il lungometraggio narra la storia di un ex rapinatore di banche che ritorna per vendicarsi di un ex partner che lo tradì. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

