mark lashier nominato nel cda di motorola solutions

Motorola Solutions ha nominato Mark Lashier nuovo membro del proprio Consiglio d’amministrazione. Il manager è attualmente presidente e amministratore delegato di Phillips 66, multinazionale americana attiva nel settore energetico e petrolchimico. Lashier ha una formazione proprio da ingegnere chimico e tra i ruoli ricoperti in passato c’è stato anche quello di presidente e ceo di Chevron Phillips Chemical Company LLC. Ma è anche membro di associazioni come l’American Petroleum Institute, l’American Fuel and Petrochemical Manufacturers, il Business Roundtable, il Business Council e il National Petroleum Council. 🔗 Leggi su Lettera43.it

