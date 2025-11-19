Mario Cipollini dopo l' operazione per problemi al cuore | Non si molla di un millimetro
"Sono un po' sbattuto, è stata una giornata veramente complicata. Non sono ancora in grado di raccontarvi quello che è successo ma volevo tranquillizzarvi, è andato tutto a posto anche se con delle variazioni del percorso. Non si molla di un millimetro". E' il messaggio video via Instagram dell'ex campione di ciclismo Mario Cipollini, operato ad Ancona dopo il ricovero per problemi cardiaci. Era stato ieri lo stesso ex corridore, classe 1967, a far sapere sempre via social di essere finito in ospedale: "Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po' le bizze - aveva raccontato - L'anno scorso avevo fatto una operazione in cui mi avevano inserito un loop. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
