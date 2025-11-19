Mario Cipollini dimesso dall’ospedale | Il mio cuore è sotto controllo

Ancona, 19 novembre 2025 - Mario Cipollini ha lasciato questa mattina l’ Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum), dove era ricoverato da alcuni giorni per un problema cardiaco che aveva richiesto accertamenti urgenti e, successivamente, un intervento programmato. L’ex campione del mondo di ciclismo, 58 anni, è stato dimesso dalla Clinica di cardiologia e aritmologia in buone condizioni, come riferito dal comunicato ufficiale dell’ospedale. Il defibrillatore sottocutaneo impiantato a Cipollini . L’équipe diretta dal professor Antonio Dello Russo ha impiantato a Cipollini un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo che permetterà di monitorare costantemente il suo ritmo cardiaco e intervenire in caso di aritmie ventricolari pericolose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

