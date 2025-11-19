Mario Cipollini dimesso dall’ospedale | Il mio cuore è sotto controllo

Ilrestodelcarlino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 19 novembre 2025 -  Mario Cipollini ha lasciato questa mattina l’ Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum), dove era ricoverato da alcuni giorni per un problema cardiaco che aveva richiesto accertamenti urgenti e, successivamente, un intervento programmato. L’ex campione del mondo di ciclismo, 58 anni, è stato dimesso dalla Clinica di cardiologia e aritmologia in buone condizioni, come riferito dal comunicato ufficiale dell’ospedale. Il defibrillatore sottocutaneo impiantato a Cipollini  . L’équipe diretta dal professor Antonio Dello Russo ha impiantato a Cipollini un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo che permetterà di monitorare costantemente il suo ritmo cardiaco e intervenire in caso di aritmie ventricolari pericolose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mario cipollini dimesso dall8217ospedale il mio cuore 232 sotto controllo

© Ilrestodelcarlino.it - Mario Cipollini dimesso dall’ospedale: "Il mio cuore è sotto controllo"

Argomenti simili trattati di recente

mario cipollini dimesso dall8217ospedaleMario Cipollini dimesso dall’ospedale: "Il mio cuore è sotto controllo" - L’ex campione del mondo di ciclismo, 58 anni, lascia la Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Ancona dopo l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo: "Mi son ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Mario Cipollini Dimesso Dall8217ospedale