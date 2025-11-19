Mario Cipollini dimesso dall’ospedale | Ho un defribrillatore sottocutaneo sembrava di essere in guerre stellari

Mario Cipollini è stato ricoverato in ospedale ad Ancona per un paio di giorni a causa di alcuni problemi al cuore, è stato operato e gli è stato installato un defibrillatore sottocutaneo, che consentirà il monitoraggio e il trattamento di eventuali aritmie ventricolari pericolose. A spiegarlo è stato lo stesso ex ciclista attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “ L’unica cosa per continuare a vivere normalmente è mettere un defibrillatore sottocutaneo. Questo mi permetterà in futuro di vivere più tranquillo. Non è una cosa semplice da digerire, ma non mi arrendo mai. Il mio sogno è riuscire a togliere questa roba qui fra un po’ di tempo, quando le cose si regolarizzeranno ”. 🔗 Leggi su Oasport.it

