Mario Cipollini dimesso dall’ospedale | Ho un defribrillatore sottocutaneo sembrava di essere in guerre stellari

Oasport.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Cipollini è stato ricoverato in ospedale ad Ancona per un paio di giorni a causa di alcuni problemi al cuore, è stato operato e gli è stato installato un   defibrillatore sottocutaneo, che consentirà il monitoraggio e il trattamento di eventuali aritmie ventricolari pericolose. A spiegarlo è stato lo stesso ex ciclista attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “ L’unica cosa per continuare a vivere normalmente è mettere un defibrillatore sottocutaneo. Questo mi permetterà in futuro di vivere più tranquillo. Non è una cosa semplice da digerire, ma non mi arrendo mai. Il mio sogno è riuscire a togliere questa roba qui fra un po’ di tempo, quando le cose si regolarizzeranno ”. 🔗 Leggi su Oasport.it

mario cipollini dimesso dall8217ospedale ho un defribrillatore sottocutaneo sembrava di essere in guerre stellari

© Oasport.it - Mario Cipollini dimesso dall’ospedale: “Ho un defribrillatore sottocutaneo, sembrava di essere in guerre stellari”

Altre letture consigliate

mario cipollini dimesso dall8217ospedaleMario Cipollini dimesso dall’ospedale: "Ho pensato di morire, ora il mio cuore è sotto controllo" - L’ex campione del mondo di ciclismo, 58 anni, lascia la Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Ancona dopo l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo: "Mi son ... Secondo msn.com

mario cipollini dimesso dall8217ospedaleMario Cipollini operato al cuore, il video dal letto d'ospedale di Ancona: "Giornata veramente complicata" - operazione dall’ospedale ha rassicurato i fan e ringraziato il personale sanitario ... Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Mario Cipollini Dimesso Dall8217ospedale