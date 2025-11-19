Mario Cipollini dimesso da Cardiologia all' ex campione di ciclismo impiantato un defibrillatore sottocutaneo

ANCONA - Mario Cipollini è in buone condizioni dopo l’intervento a cui è stato sottoposto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. All’ex campione di ciclismo è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, dispositivo che permetterà il monitoraggio e il trattamento di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Un campione non smette di lottare, nemmeno quando il traguardo è dentro al cuore. Mario Cipollini, il Re delle volate, oggi è in ospedale, monitorato, in attesa di capire come affrontare un nuovo avversario: un cuore che non batte come dovrebbe. Si parla anc - facebook.com Vai su Facebook

Mario Cipollini operato per i problemi al cuore: “Sbattuto, ma è andato tutto a posto” Vai su X

Mario Cipollini operato al cuore: «Una giornata complicata, non si molla di un millimetro». Come sta - L'ex ciclista è ricoverato all’ospedale di Torrette di Ancona nella clinica di aritmologia e cardiologia ... Come scrive msn.com

Mario Cipollini operato dal prof Dello Russo nella clinica dei campioni a Torrette: «Giornata complicata, vi ringrazio con il cuore anche se malandato» - «Vi ringrazio con il cuore (anche se malandato) per la vostra vicinanza e per il vostro affetto. Segnala msn.com

Mario Cipollini ricoverato: «Il mio cuore fa le bizze». Qualche “anomalia” per l'ex campione di ciclismo - Mario Cipollini ricoverato a Torrette nella clinica di aritmologia e cardiologia diretta dal guru Antonio Dello Russo. Lo riporta ilmattino.it