Il cesenate David Marini tra i protagonisti dell’Italia U17, che ieri ha battuto 3-2 l’Uzbekistan e si è qualificata ai quarti di finale del Mondiale di categoria. Il difensore classe 2008 è stato schierato dal ct Favo nel ruolo di terzino sinistro titolare della azzurra, prima di lasciare il posto al subentrato Mambuku al 59’. Marini ha messo anche il suo zampino nell’azione della rete del vantaggio, supportando sulla sinistra il numero 10 Inacio dal cui cross è nato il tap-in vincente di Campaniello. La selezione azzurra tornerà in campo venerdì 21 novembre contro il Burkina Faso per provare a raggiungere una storica semifinale della rassegna, che quest’anno si svolge interamente nella città qatariota di Al-Rayyan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marini ancora titolare. L'Italia U17 ai quarti