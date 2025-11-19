Marika aggredita sul porto canale | identificati i presunti responsabili

Cesenatico, 19 novembre 2025 – Hanno già un volto e un nome i due presunti responsabili della brutale aggressione a Marika Rossi sul porto canale di Cesenatico. Il brutto episodio è accaduto sabato scorso attorno alle 20.40 e da allora in città non si parla d’altro. Del resto Marika è nata e cresciuta a Cesenatico, è dipendente della cooperativa Ccils e nel dicembre 2023 era stata investita da un suv, in un incidente stradale che l’ha duramente provata, provocandole la rottura del bacino e altre lesioni, che tuttora la costringono a muoversi con delle stampelle. Nella denuncia querela che ha presentato ai carabinieri, dove è rimasta a lungo in caserma, ha raccontato la sua versione dei fatti e ha indicato le identità dell’uomo e della ragazza che l’hanno picchiata e presa ripetutamente a calci, gettandole anche una stampella nelle acque del porto canale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marika aggredita sul porto canale: identificati i presunti responsabili

