Maria Venditti Responsabile Dipartimento Disabilità-Forza Italia Sannio | Elezioni regionali la disabilità sia tema cruciale della nuova agenda politica

Maria Venditti (Forza Italia) chiede alla Regione Campania un impegno strutturale per disabilità, inclusione e supporto ai caregiver. “ La questione della disabilità deve finalmente diventare una priorità strutturale nella programmazione regionale della Campania”. Lo dichiara Maria Venditti, Responsabile del Dipartimento Disabilità di Forza Italia Sannio, intervenendo nel dibattito in vista delle imminenti elezioni regionali. Venditti sottolinea come, troppo spesso, il tema della disabilità venga affrontato solo in chiave emergenziale o con interventi spot: “ Parliamo di cittadini, famiglie e operatori che ogni giorno affrontano difficoltà reali: dai servizi socio-assistenziali alla scuola, dal lavoro all’accessibilità urbana, fino al diritto alla mobilità e al sostegno ai caregiver. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it