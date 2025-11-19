Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno già due nuovi amori ecco chi sono

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore poche settimane fa e già sono stati paparazzati entrambi con i rispettivi nuovi flirt, amori, compagni. Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati dal 2019, secondo quanto affermato dal noto settimanale Chi avrebbe ritrovato il sorriso dopo la rottura con Berruti grazie a Roberto Vaccarella. Avvocato romano classe 1977, Vaccarella è il fratello di Elena, attuale compagna dell’imprenditore, dirigente sportivo ed ex presidente del CONI Giovanni Malagò. Di recente, Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella sarebbero stati paparazzati durante una lunga passeggiata domenicale in bicicletta nella campagna maremmana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno già due nuovi amori, ecco chi sono

