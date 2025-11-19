Maria De Filippi Malattia | Ecco Quale E’ La Sua Paura Più Grande!
Maria De Filippi e il disturbo d’ansia da malattia: ecco come convive con l’ipocondria e perché parlarne è importante per tutti. Maria De Filippi, un nome che in televisione significa rigore, successo e controllo. Ma dietro quella compostezza impeccabile, c’è anche una donna che da anni convive con una nemica silenziosa: l’ansia. Non una malattia fisica, come in molti hanno insinuato nel tempo, ma un disturbo psicologico tanto invisibile quanto potente: l’ipocondria, oggi conosciuta come “disturbo d’ansia da malattia”. Maria non ha mai cercato di nasconderlo. Anzi, ne ha parlato a cuore aperto in diverse occasioni, mostrando un lato fragile e autentico che ha sorpreso e commosso il pubblico. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Maria De Filippi ancora una volta a Belve. Divertente siparietto con Francesca Fagnani, "colpevole" di essere stata "bocciata" a catechismo. Vediamo come è andata l'intervista. - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Fagnani fa cantare a Maria De Filippi la canzone “Laudato sii”, poi parla del suo rapporto con Dio #Belve Vai su X
Maria De Filippi porta le sue recenti analisi del sangue in tv all'amica Fagnani e rivela perché prende due farmaci al giorno - La 63enne originaria di Pavia ha portato anche le sue analisi mediche fatte la settimana scorsa e le ha date alla Fagnani per leggerle. Riporta gossip.it
Irama: “Spero non mi ricordino per il gossip ma per la musica”/ “Maria De Filippi? Sempre pronta ad aiutarmi” - Irama si racconta nel podcast BSMT, dal rapporto con Maria De Filippi al gossip che l'ha spesso visto protagonista: le confessioni del cantante ... Si legge su ilsussidiario.net
“Eri affamata di pesce?”: Maria De Filippi prende provvedimenti dopo la battuta di Tina Cipollari a “Uomini e Donne” - Le allusioni piccanti di Tina Cipollari su Sabrina Zago hanno costretto Maria De Filippi a prendere provvedimenti durante il programma ... Come scrive ilfattoquotidiano.it