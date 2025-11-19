Marano politica e camorra | la filiera del mattone sotto accusa
Sinistra Italiana: A Marano il nostro circolo territoriale da anni denuncia questi intrecci. Quanto emerso dall’articolo di Fanpage è l’ennesima conferma di ciò che denunciamo da anni: a Marano esiste un intreccio soffocante tra politica, camorra e imprenditoria. Un sistema radicato, una vera e propria “filiera del mattone” che ha condizionato la vita pubblica della città molto più della filiera istituzionale. Secondo l’inchiesta di Fanpage, il tema non è semplicemente la presenza di Pasquale Di Fenza nella Sime Costruzioni. Il punto è ben più grave: le sue frequentazioni e i suoi rapporti con la famiglia Simeoli, indicata nei processi giudiziari e dalla testata come storicamente vicina al clan Polverino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#politica Fuga dei cervelli al Nord, Marano (M5s): “Non abbiamo bisogno del Ponte sullo Stretto ma di un futuro per i nostri giovani” - facebook.com Vai su Facebook
Camorra di Marano, scarcerato il cognato di Giuseppe Polverino - La Corte di Appello – Seconda Sezione penale – ha accolto l’istanza degli avvocati Luca Gili e Raffalele Esposito e disposto la revoca della misura cautelare nei confronti di Marchesano Michele, cogna ... Lo riporta internapoli.it
Marano, condanna definitiva per Luigi Esposito: storico boss della camorra dovrà scontare 19 anni - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 19 anni e 2 mesi di reclusione per Luigi Esposito, alias “’o Celeste”, figura storica della camorra dell’area nord di Napoli, già affiliato ai clan ... Da ilmattino.it
Marano di Napoli, insediati i commissari - Marano è il comune italiano sciolto più volte per mafia. Secondo rainews.it