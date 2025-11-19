Marano politica e camorra | la filiera del mattone sotto accusa

Sinistra Italiana: A Marano il nostro circolo territoriale da anni denuncia questi intrecci. Quanto emerso dall’articolo di Fanpage è l’ennesima conferma di ciò che denunciamo da anni: a Marano esiste un intreccio soffocante tra politica, camorra e imprenditoria. Un sistema radicato, una vera e propria “filiera del mattone” che ha condizionato la vita pubblica della città molto più della filiera istituzionale. Secondo l’inchiesta di Fanpage, il tema non è semplicemente la presenza di Pasquale Di Fenza nella Sime Costruzioni. Il punto è ben più grave: le sue frequentazioni e i suoi rapporti con la famiglia Simeoli, indicata nei processi giudiziari e dalla testata come storicamente vicina al clan Polverino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it