Mara Patricelli vince il premio Cascella 2025
Il premio “Basilio Cascella” è uno dei più prestigiosi e longevi, attivo dal 1955. Quest’anno sono state realizzate opere sul tema “Futuro imperfetto” e quelle dei finalisti sono state esposte nella LXIX edizione nello Spazio Atlantide, a Ortona. Le opere sono frutto di 16 talenti e rimarranno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
