Manovra ultimo sprint Emendamenti la scadenza slitta a oggi L’età pensionabile rimane sul tavolo

Roma, 19 novembre 2025 – Si capirà oggi se i partiti di maggioranza fanno sul serio nelle modifiche alla manovra o se le correzioni proposte sono solo di facciata. Il termine per gli emendamenti cosiddetti segnalati (destinati, dunque, a essere portati avanti) scadrà stamattina. E a quel punto sarà chiaro, per cominciare, se la Lega intende davvero dare battaglia fino in fondo per bloccare l’aumento dei requisiti previdenziali dal 2027 e, anzi, per ridurre l’età pensionabile a 67 anni e 11 mesi per un anno o se l’operazione si fermerà all’enunciazione di principio o poco più. E la stessa cosa vale per l’ultima novità in materia di scuola: la proposta di Forza Italia di u n voucher di 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

