Manovra Liris sull’oro di Bankitalia | L’emendamento sarà probabilmente segnalato

Ildifforme.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bankitalia è in possesso di circa 2452 tonnellate di oro, per un valore che supera i 200 miliardi di euro. A Fort Knox, la ex base militare Usa che funge da caveau, sarebbero presenti 1061 tonnellate di oro di proprietà della Banca d'Italia, ovvero il 40% del totale, mentre nel caveau di via Nazionale ne sono presenti il 44,9% e il restante è suddiviso tra Regno Unito e Svizzera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

manovra liris sull8217oro di bankitalia l8217emendamento sar224 probabilmente segnalato

© Ildifforme.it - Manovra, Liris sull’oro di Bankitalia: “L’emendamento sarà probabilmente segnalato”

