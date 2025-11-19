Manovra Liris sull’oro di Bankitalia | L’emendamento sarà probabilmente segnalato
Bankitalia è in possesso di circa 2452 tonnellate di oro, per un valore che supera i 200 miliardi di euro. A Fort Knox, la ex base militare Usa che funge da caveau, sarebbero presenti 1061 tonnellate di oro di proprietà della Banca d'Italia, ovvero il 40% del totale, mentre nel caveau di via Nazionale ne sono presenti il 44,9% e il restante è suddiviso tra Regno Unito e Svizzera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Manovra, Liris: "Legge seria, Italia di nuovo forte e credibile" https://www.lopinionista.it/manovra-liris-legge-seria-italia-di-nuovo-forte-e-credibile-216661.html?_unique_id=69174b7431422 - facebook.com Vai su Facebook
Oro alla Patria in manovra Meloni, ex direttore Bankitalia lancia l’allarme - L'analisi del direttore generale Salvatore Rossi sull'emendamento che promuove l'oro alla Patria nella legge di bilancio del governo Meloni. Lo riporta money.it
Manovra, la mossa di FdI: «Tutte le riserve d’oro appartengono allo Stato» - Una bandiera per Giorgia Meloni, sventolata ai tempi delle arringhe infinite in Parlamento, dai banchi dell'opposizione. Come scrive ilmessaggero.it
Manovra, Bankitalia boccia la detassazione dei rinnovi contrattuali: “Paghino le imprese, non il bilancio pubblico” - Bankitalia critica l'intervento sui rinnovi contrattuali: "Improprio usare il bilancio pubblico per recuperare potere d'acquisto" ... ilfattoquotidiano.it scrive