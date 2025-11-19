Bankitalia è in possesso di circa 2452 tonnellate di oro, per un valore che supera i 200 miliardi di euro. A Fort Knox, la ex base militare Usa che funge da caveau, sarebbero presenti 1061 tonnellate di oro di proprietà della Banca d'Italia, ovvero il 40% del totale, mentre nel caveau di via Nazionale ne sono presenti il 44,9% e il restante è suddiviso tra Regno Unito e Svizzera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Manovra, Liris sull’oro di Bankitalia: “L’emendamento sarà probabilmente segnalato”