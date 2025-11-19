Manifesto Anbc-Fipe a Napoli la quinta tappa | il settore del banqueting punta su responsabilità e legalità

La Stazione Marittima di Napoli ha accolto la quinta tappa del roadshow nazionale dedicato al Manifesto Anbc-Fipe “La Responsabilità delle Scelte”, promosso dall’Associazione Nazionale Banqueting e Catering insieme a Fipe-Confcommercio. Un appuntamento che ha messo al centro il ruolo della responsabilità, della legalità e dell’etica d’impresa come elementi fondanti dell’identità del settore. Tra i presenti Paolo Capurro, presidente Anbc-Fipe; Massimo Di Porzio, presidente Fipe-Confcommercio Regione Campania; Vincenzo Borrelli, socio Anbc-Fipe Campania; in collegamento Gabriella Gentile, presidente Federcongressi&eventi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it