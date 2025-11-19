Mani che invecchiano? Come difenderle ai primi freddi

Mani belle e lisce e unghie curate sono un biglietto da visita. Ma rughe, secchezza e comparsa di macchie sono segni evidenti che stiamo guardando mani che invecchiano precocemente e che negli anni hanno ricevuto poca attenzione. Insieme al collo infatti, le mani di una persona sono le prime a tradirne l’età anagrafica. Lavaggi frequenti e costante esposizione agli agenti atmosferici (vento, freddo, sole), soprattutto senza protezione portano ad un invecchiamento precoce, tanto che spesso le mani appaiono più vecchie del viso, dove invece si tende a concentrare gran parte dell’attenzione con trattamenti specifici e skincare. 🔗 Leggi su Amica.it

