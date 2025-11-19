Mangiano al ristorante di sushi e non pagano il conto da 150 euro l’appello | Ripensateci

Ascoli, 19 novembre 2025 – Un episodio amaro ha scosso il ristorante di sushi Duomila, dove tre giovani avventori si sono alzati dal tavolo dopo aver cenato e sono usciti senza saldare il conto, lasciando dietro di sé uno scontrino da quasi 150 euro. Il titolare del locale ha deciso di raccontare l’accaduto sui social, pubblicando la ricevuta e una foto dei ragazzi, con i volti oscurati, per lanciare un appello diretto ai protagonisti della vicenda. Chi è Riccardo Piancatelli, il super campione alla Ruota della Fortuna: la laurea, la compagna Giulia, il tifo per il Toro Nel suo messaggio, il ristoratore si interroga sul gesto e sulle sue implicazioni: un comportamento che definisce ’diseducativo’ e difficile da comprendere, soprattutto perché la somma spesa indica una cena consumata senza alcuna fretta o tentennamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

