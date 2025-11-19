Mangiano al ristorante di sushi e non pagano il conto da 150 euro dopo l’appello tornano a saldare

Ascoli, 19 novembre 2025 – Un episodio amaro ha scosso il ristorante di sushi Duomila, dove tre giovani avventori si sono alzati dal tavolo dopo aver cenato e sono usciti senza saldare il conto, lasciando dietro di sé uno scontrino da quasi 150 euro. Ma poi c’è anche il lieto fine. Dopo che il titolare del locale ha deciso di raccontare l’accaduto sui social, pubblicando la ricevuta e una foto dei ragazzi, con i volti oscurati, per lanciare un appello diretto ai protagonisti della vicenda, i tre furbetti tornano al ristorante per pagare il debito. Chi è Riccardo Piancatelli, il super campione alla Ruota della Fortuna: la laurea, la compagna Giulia, il tifo per il Toro Il post che annuncia il lieto fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

