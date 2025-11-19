Mancherà l' elettricità sospensione delle attività didattiche nell' istituto comprensivo Rodari di Montesilvano

19 nov 2025

Decisa la sospensione delle attività didattiche in due scuole di Montesilvano nella giornata di giovedì 20 novembre.L'ordinanza riguarda i plessi scolastici di via Costa e via Vestina dell'istituto comprensivo Rodari.A motivare la decisione è l’interruzione di energia elettrica prevista dalla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

