Mammi e de Pascale | Istituto trasformato in un patrimonio vivo

Ilrestodelcarlino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Un sentito ringraziamento alla senatrice Albertina Soliani che dopo dieci anni di impegno e intenso lavoro lascia la presidenza dell’Istituto Cervi, e l’augurio di buon lavoro al nuovo presidente Vasco Errani". Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, salutano il cambiamento alla presidenza dell’Istituto. "Dieci anni di presidenza preziosi in cui Casa Cervi si è trasformata in un faro di memoria viva e partecipata, capace di parlare alle nuove generazioni con una forza e un’autenticità straordinarie – affermano de Pascale e Allegni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mammi e de pascale istituto trasformato in un patrimonio vivo

© Ilrestodelcarlino.it - Mammi e de Pascale: "Istituto trasformato in un patrimonio vivo"

Contenuti che potrebbero interessarti

mammi de pascale istitutoMammi e de Pascale: "Istituto trasformato in un patrimonio vivo" - "Un sentito ringraziamento alla senatrice Albertina Soliani che dopo dieci anni di impegno e intenso lavoro lascia la presidenza ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Elezioni Emilia-Romagna, “De Pascale avanti di 8 punti su Ugolini”. E il candidato del campo largo inizia a smarcarsi dalle scelte di Bonaccini - Al momento, la sfida per occupare la poltrona lasciata dall’europarlamentare Stefano ... Secondo ilfattoquotidiano.it

De Pascale vara la giunta in Emilia Romagna: “Niente correnti”. La sanità va al direttore dell’Asl di Parma, il Welfare a Isabella Conti - “Sarà una giunta piena di sorprese” aveva detto Michele de Pascale e ha mantenuto la promessa. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Mammi De Pascale Istituto