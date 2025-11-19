"Un sentito ringraziamento alla senatrice Albertina Soliani che dopo dieci anni di impegno e intenso lavoro lascia la presidenza dell’Istituto Cervi, e l’augurio di buon lavoro al nuovo presidente Vasco Errani". Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, salutano il cambiamento alla presidenza dell’Istituto. "Dieci anni di presidenza preziosi in cui Casa Cervi si è trasformata in un faro di memoria viva e partecipata, capace di parlare alle nuove generazioni con una forza e un’autenticità straordinarie – affermano de Pascale e Allegni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mammi e de Pascale: "Istituto trasformato in un patrimonio vivo"