mamma e figlio trovati morti C' è l' ipotesi omicidio-suicidio

C'è l'ipotesi di omicidio-suicidio dietro il ritrovamento dei cadaveri di mamma e figlio nel Salento. Il corpo senza vita della donna, Najoua Minniti, 35 anni è stato recuperato in mare a Torre dell'Orso, nota località balneare della Puglia, nel primo pomeriggio di martedì 18 novembre. Quello del piccolo Elia Perrone, 8 anni, è stato trovato in serata nell'abitazione dove i due vivevano, in via Montinari a Calimera, nel Leccese. Nelle prossime ore la procura di Lecce conferirà l'incarico per eseguire le autopsie. Il ritrovamento dei corpi. Secondo quanto emerso dai primi riscontri investigativi, a dare l'allarme sarebbe stato il papà del bimbo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - mamma e figlio trovati morti. C'è l'ipotesi omicidio-suicidio

