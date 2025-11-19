Mamma e figlio di 8 anni morti nel Salento Najoua Minniti aveva un pessimo rapporto col marito | la donna era seguita dai servizi sociali

Si erano denunciati più volte, reciprocamente, ed avevano quindi un pessimo rapporto i genitori di Elia Perrone, il bambino di otto anni ucciso quasi certamente dalla mamma, la 35enne Najoua Minniti, che si è a sua volta suicidata. I due - si apprende da fonti vicine alle indagini delegate ai carabinieri di Lecce - litigavano spesso per il mancato adempimento degli obblighi familiari, ovvero la.

