Ilrestodelcarlino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltrattamenti in famiglia e stalking. Per queste accuse verrà processato un ascolano di 64anni, indagato dalla Procura di Ascoli a seguito della denuncia presentata da una donna con la quale aveva avuto una relazione. L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Falciani, è stato rinviato a giudizio dal giudice delle udienze preliminari Angela Miccoli e sarà processato a partire da febbraio 2026 dal giudice Domizia Proietti; nel dibattimento è parte civile l’ex convivente, assistita dall’avvocato Christian Schicchi. Una vicenda come tante nei casi di stalking, con alla base un rapporto iniziato in maniera idilliaca e che si è poi deteriorato fino alla decisione di uno dei due di porvi fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti in famiglia. Dopo la fine della relazione pioggia di insulti e vessazioni

