Maltrattamenti in famiglia Dopo la fine della relazione pioggia di insulti e vessazioni

Maltrattamenti in famiglia e stalking. Per queste accuse verrà processato un ascolano di 64anni, indagato dalla Procura di Ascoli a seguito della denuncia presentata da una donna con la quale aveva avuto una relazione. L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Falciani, è stato rinviato a giudizio dal giudice delle udienze preliminari Angela Miccoli e sarà processato a partire da febbraio 2026 dal giudice Domizia Proietti; nel dibattimento è parte civile l’ex convivente, assistita dall’avvocato Christian Schicchi. Una vicenda come tante nei casi di stalking, con alla base un rapporto iniziato in maniera idilliaca e che si è poi deteriorato fino alla decisione di uno dei due di porvi fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti in famiglia. Dopo la fine della relazione pioggia di insulti e vessazioni

Scopri altri approfondimenti

Terrore in famiglia a Ragusa: dopo i maltrattamenti, tenta di rientrare in casa con un trucco assurdo. Arrestato 28enne - facebook.com Vai su Facebook

Maltrattamenti in famiglia, 48enne espulso. Coppia in giro col coltello: via per tre anni Vai su X

Maltrattamenti in famiglia. Dopo la fine della relazione pioggia di insulti e vessazioni - L’uomo ha contattato anche il posto di lavoro della donna invitando i responsabili a stare attenti alla sua ex in quanto "è pazza e alcolizzata". Segnala msn.com

Latina, 62enne arrestato per maltrattamenti, rapina e lesioni all’ex moglie - L’uomo, già denunciato dalla vittima, avrebbe aggredito più volte la donna dopo la fine del matrimonio. Lo riporta rainews.it

Maltrattamenti in famiglia. Trentenne arrestato a Pescia - Alla fine, ha avuto il coraggio di presentarsi al commissariato di Pescia, dove lei lo stava denunciando, chiedendo in modo aggressivo che gli ... Da lanazione.it