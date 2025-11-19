Maltempo strade allagate e scuole chiuse nel Salernitano

Tempo di lettura: < 1 minuto Bomba d’acqua a Sapri, in provincia di Salerno: strade allagate, situazione critica e scuole chiuse. Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nelle ultime ore sulla città del Golfo di Policastro, provocando pesanti disagi. Le forti piogge hanno causato nuovi allagamenti soprattutto in via Kennedy, dove l’acqua ha invaso carreggiate e abitazioni nonostante gli interventi realizzati nei mesi scorsi per mitigare il rischio idrogeologico. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per motivi di sicurezza. Situazione monitorata senza sosta anche da parte della Protezione civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltempo, strade allagate e scuole chiuse nel Salernitano

