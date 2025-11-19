Maltempo in Campania strade allagate a Sapri e Salerno

Strade allagate e traffico in tilt nel salernitano con una bomba d’acqua che ha colpito il territorio, creando gravi disagi in particolare a Sapri. Nel comune disposta la chiusura delle scuole. Allagamenti anche a Salerno città. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo in Campania, strade allagate a Sapri e Salerno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Tg2000 - #Maltempo scende l’ #Italia, #frane in #Campania #18novembre #Tv2000 #cambiamentoclimatico @tg2000it Vai su X

#Maltempo #Campania, grosso tornado nel Salernitano: danni a Casal Velino | VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, strade allagate e scuole chiuse nel Salernitano - Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nelle ultime ore sulla città del Golfo di Policastro ... Secondo ansa.it

Maltempo in Campania, strade allagate a Sapri e Salerno - (LaPresse) Strade allagate e traffico in tilt nel salernitano con una bomba d'acqua che ha colpito il territorio, creando gravi disagi in ... Da stream24.ilsole24ore.com

Maltempo, allagamenti in Campania - Strade allagate e cantine invase dall'acqua a Castel Volturno nel Casertano, disagi alla viabilità a Salerno. Secondo rainews.it