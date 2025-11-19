Maltempo in Campania strade allagate a Sapri e Salerno

Strade allagate e traffico in tilt nel salernitano con una bomba d’acqua che ha colpito il territorio, creando gravi disagi in particolare a Sapri. Nel comune disposta la chiusura delle scuole. Allagamenti anche a Salerno città. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

