Maltempo in arrivo | freddo piogge e neve in Italia nelle prossime ore

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un cambiamento netto nelle condizioni meteo. Maltempo, freddo e neve: è questo lo scenario atteso in Italia nelle prossime ore. Dopo una giornata di transizione come quella del 19 novembre, il peggioramento vero e proprio è previsto per giovedì 20 e venerdì 21 novembre, quando il Paese sarà interessato da condizioni decisamente più instabili. Secondo gli esperti di 3bmeteo, l’arrivo di aria fredda artica attraverso il Mediterraneo, dal Golfo del Leone, favorirà la formazione di un profondo vortice depressionario capace di portare maltempo diffuso e venti intensi su tutta la penisola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maltempo in arrivo: freddo, piogge e neve in Italia nelle prossime ore

