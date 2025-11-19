Maltempo Gorizia frana travolge tre case a Cormons Le impressionanti immagini dall' alto – Il video

(Agenzia Vista) Gorizia, 17 novembre 2025 Tre abitazioni sono state travolte da una colata di fango causata dal maltempo a Cormons, in provincia di Gorizia. Si continuano a cercare i dispersi: un uomo di 35 anni e una donna anziana. Ecco le impressionanti immagini dall'alto girate dall'elicottero dei Vigili del fuoco. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

