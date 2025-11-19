Maltempo Gorizia esonda il Torre persone sui tetti Il sorvolo dei Vigili del fuoco in elicottero – Il video

(Agenzia Vista) Gorizia, 17 novembre 2025 I vigili del fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia nell'abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo, nel Goriziano: a seguito dell'esondazione del fiume Torre, alcune persone si sono rifugiate sui tetti delle abitazioni. Sono in corso le operazioni di soccorso. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Maltempo Gorizia, operazioni di salvataggio con il gommone dei Vigili del fuoco tra le case allagate Vai su X

Maltempo Gorizia, operazioni di salvataggio con il gommone dei Vigili del fuoco tra le case allagate - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo Gorizia, esonda il Torre, persone sui tetti. Il sorvolo dei Vigili del fuoco in elicottero – Il video - (Agenzia Vista) Gorizia, 17 novembre 2025 I vigili del fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia nell'abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo, nel ... Lo riporta open.online

Cormons, frana travolge casa: morto un 32enne dopo aver soccorso un'anziana. Esonda il Torre, persone sui tetti - Meteo, oggi allerta gialla per il maltempo in sei regioni del Centro e del Nord Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. ilmessaggero.it scrive

Allerta meteo in 6 regioni. Frana travolge casa nel Goriziano: 2 dispersi. Esonda il Torre, persone sui tetti - Meteo, oggi allerta gialla per il maltempo in sei regioni del Centro e del Nord Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. ilmattino.it scrive