Maltempo famiglia salvata nel Salernitano dall’alluvione

Tempo di lettura: 2 minuti Una famiglia di cinque persone, tra cui un bambino, questa mattina a Sapri, in provincia di Salerno, è stata soccorsa da Polizia stradale e Vigili del fuoco durante la fase più intensa di un nubifragio che ha colpito la zona. L’abitazione in cui si trovavano, nelle vicinanze di Largo San Francesco, era stata invasa dall’acqua e rischiava di essere sommersa. La segnalazione è arrivata mentre una pattuglia della Polstrada, impegnata nei controlli delle aree più esposte agli allagamenti, transitava in zona. Gli agenti, resisi conto della criticità, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, arrivati rapidamente sul posto e determinanti nelle operazioni di evacuazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltempo, famiglia salvata nel Salernitano dall’alluvione

