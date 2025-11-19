Maltempo arriva il freddo Occhio alla prima neve sui monti della Ciociaria

L'estate di San Martino ha lasciato il centro Italia e nelle prossime ore ci sarà anche in provincia di Frosinone un continuo calo delle temperature che diverranno sempre più vicine alle medie del periodo. L’allontanamento di una perturbazione verso sud favorirà un miglioramento delle condizioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

ARRIVA IL MALTEMPO ? ? Allerta gialla della Protezione Civile - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, allerta gialla in Toscana per temporali forti (e dalla prossima settimana arriva il freddo) Vai su X

Cambio di rotta per il meteo, arrivano maltempo e primo vero freddo - In arrivo un cambio di rotta sul fronte meteo, con maltempo e il primo vero freddo della stagione. Da ansa.it

Temporali, freddo e neve in arrivo: l'Italia nella morsa del maltempo. «Rischio eventi estremi» - L'Italia sta per affrontare la settimana della svolta, un vero e proprio «kick- Scrive msn.com

Meteo Italia, arriva il freddo polare: ecco tutte le zone interessate (1 / 2) - Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Da donna.fidelityhouse.eu