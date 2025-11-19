Maldini sul derby | È sempre strano Scudetto? Il Milan deve provarci le favorite…
Inter News 24 Le parole di Paolo Maldini, ex calciatore, in vista del derby tra Inter e Milan in programma in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Paolo Maldini ha parlato a margine del 40° Premio Viareggio in vista del derby tra Inter e Milan. DERBY – «Sarà equilibrata. Il derby è strano: ne abbiamo persi 6-7 di fila e abbiamo vinto il campionato, poi dopo abbiamo riniziato a vincerli e le cose non sono andate bene. Il derby non determina poi il risultato finale». LOTTA SCUDETTO – «Conte è sotto pressione. È la sua maniera di affrontare la sua vita e il suo calcio: alla fine credo che tra Inter, Juve e Napoli se la giocheranno. 🔗 Leggi su Internews24.com
