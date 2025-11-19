Maldini su Pioli | Esonero? Firenze non è un ambiente facile

L'ex capitano e dirigente del Milan commenta l'esonero dalla panchina della Fiorentina dell'allenatore che vinse con lui lo Scudetto in rossonero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maldini su Pioli: "Esonero? Firenze non è un ambiente facile"

Leggi anche questi approfondimenti

IL PENSIERO - Maldini: "Peccato per com'è andata a Pioli alla Fiorentina" ift.tt/iznfJpU Vai su X

Paolo Maldini sul fallimento di Pioli alla #Fiorentina: “Un peccato. Riuscire a capire il perché dall'esterno è anche molto difficile. #Firenze non è un ambiente facile, ma speravo facesse bene”. - facebook.com Vai su Facebook

Maldini: "Esonero di Pioli? Firenze non è un ambiente facile" - L'ex capitano e dirigente del Milan commenta l'allontamento dalla panchina della Fiorentina dell'allenatore che vinse con lui lo Scudetto in rossonero. tuttosport.com scrive

Pioli in una Big: risolve il contratto con la Fiorentina e firma - Dopo la fine del rapporto non esaltante con la Fiorentina, Stefano Pioli sarebbe finito già nel mirino di un'altra squadra ... Secondo diregiovani.it

Maldini su Pioli: "Non riesco a capire cosa sia successo a Firenze" - A margine della presentazione del 40° Premio Viareggio Sport è intervenuto Paolo Maldini: l'ex difensore e dirigente del Milan ha risposto alle domande dei media presenti, tra ... Riporta firenzeviola.it